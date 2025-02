Lapresse.it - Marco Rubio a El Salvador, il segretario di Stato Usa cerca accordo su migranti

Ildiamericanoha incontrato a Elil presidente Nayib Bukele per provare a spingere affinché il governoegno faccia di più per soddisfare le richieste dell’amministrazione Trump per una repressione massiccia dell’immigrazione. Un’ipotesi sarebbe quella di negoziare un cosiddettodi ‘Terzo paese sicuro’, che consentirebbe agli Usa di espellere inonegni a El. A Los Angeles intanto è andata in scena una grande manifestazione contro le deportazioni di massa allo studio dell’amministrazione Trump. I funzionari hanno suggerito che questa potrebbe essere un’opzione per i membri di gang venezuelane condannati per crimini negli Stati Uniti, qualora Caracas si rifiutasse di accettarli. Quando gli èchiesto della possibilità di undel genere, Bukele ha dichiarato che l’che i due paesi stanno finalizzando “non ha precedenti nella storia delle relazioni, non solo degli Stati Uniti con El, ma, credo, in America Latina”.