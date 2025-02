Inter-news.it - Marchetti sulla lotta Scudetto: «Conte arrabbiato per il mercato»

Antonionon è particolarmentento per ildel suo Napoli, anzi tutto il contrario. Lucasu TMW Radio parla dellacontro l’Inter.– L’Inter ha osservato interessata ildel Napoli, che non è andato nel migliore dei modi. Lo racconta lo stesso Luca: «per il? Sì senza dubbio ma è normale sia così. L’aspettativa di andare a sostituire Kvara c’era fin dal primo momento. Il Napoli ha cercato di andare a prendere un grande giocatore sull’esterno e si è visto da una parte una super valutazione del Manchester United (Garnacho) e dall’altra un no del calciatore (Adeyemi). Dopo si è andati su Saint-Maximin che però non è arrivato anche per problematiche burocratiche. Alla fine è arrivato Okafor che non ci possiamo nascondere non era una prima scelta.