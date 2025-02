Ilfattoquotidiano.it - Marcello Pittella arrotonda lo stipendio: al presidente del Consiglio regionale lucano un contratto da urologo per l’Asl di Potenza

Un incarico con l’Asp Basilicata da 20 ore settimanali perre lodadeldella Regione Basilicata. E magari contribuire in concreto ad abbattere l’annoso problema delle liste d’attesa. Ha scelto il doppio lavorodel parlamentinoe uomo forte di Carlo Calenda nell’ex roccaforte rossa dell’Appennino meridionale. Nei prossimi giorni il 4 volte consigliere, già governatore col Pd tra il 2013 e il 2018, prenderà servizio come specialista ambulatoriale convenzionato di urologia. Il via libera all’incarico è arrivato con una delibera domenicale dei vertici dell’Azienda sanitaria locale di, che ha assunto l’attuale assetto organizzativo in base alla riforma voluta nel 2017 proprio da.Il-medico è stato l’unicoche ha risposto all’appello lanciato a metà dicembre per l’affidamento di 32 ore di attività specialistica necessarie a garantire operatività di 4 diversi ambulatori sparsi per la provincia di