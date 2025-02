Amica.it - Marcella Bella a Sanremo 2025: «La prima volta avevo 18 anni e c’era Modugno!»

Leggi su Amica.it

(askanews) –torna in gara, dopo diciotto, per la nona, alla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana con Pelle Diamante, scritto da, Marco Rettani, Senatore Cirenga, Andrea Simoncini. Produzione FFN Records, Starpoint Corporation, BMG.«Ho voluto fortemente quest’idea sempre di protezione verso le donne che stanno in questo momento subendo di tutto, dagli omicidi, alle violenze, le trattano male insomma, ho voluto fare nel mio piccolissimo qualcosa e ho provato a scrivere una canzone, sempre insieme agli altri autori, che parla di una donna forte, di una donna guerriero che fa qualcosa per proteggersi e quasi deve mettersi una corazza, una corazza fatta in questo caso di diamante, infatti nasce pelle diamante, di diamante, perché? Perché è la pietra più dura che esista, ma anche la più preziosa, così come sono preziose tutte le donne.