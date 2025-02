Ilrestodelcarlino.it - "Manfrediana, lavori di ripristino ancora sospesi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Le ordinanze della Struttura commissariale, emesse fino ad ora, non hanno incluso le istituzioni culturali – dicono Benedetta Diamanti, dirigente del Settore Cultura dell’Unione della Romagna Faentina e Daniela Simonini, direttrice della biblioteca comunaledi Faenza –. A nulla sono valse le richieste del Comune di Faenza inviate ai ministri della Cultura, Gennaro Sangiuliano prima e Alessandro Giuli successivamente". Con l’alluvione di maggio 2023 acqua e fango provenienti dal Lamone non hanno risparmiato la biblioteca, invadendo la sezione Letteratura, che vede i propri librinegli scatoloni e la sala Ragazzi, lo spazio su via Manfredi riservato a bambini e ragazzi da 0 a 12 anni. I danni sono stati enormi. "Per la biblioteca di Faenza – continuano Diamanti e Simonini – questo ha comportato l’impossibilità di intraprendere idi, nonostante le importanti donazioni ricevute, in quanto per effettuare il recupero dei locali alluvionati è necessario disporre dell’intero importo.