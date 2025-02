Romatoday.it - Mandrakata dei ladri maldestri: si fingono clienti per rubare l'incasso ma scatta l'allarme

Un trucco estemporaneo, la cui riuscita si è disciolta come neve al sole. In due, fingendosi, hanno avuto l'idea dil'da un esercizio commerciale in via dei Serpenti. Un 39enne e un 40enne, senza dimora, sono stati arrestati. Accompagnati in caserma, sono in attesa del rito.