Lanazione.it - Manciano, l’impianto eolico non si farà: “Il cielo più ‘puro’ d’Italia è salvo”

Leggi su Lanazione.it

(Grosseto), 4 febbraio 2025 – Niente parco. Il progetto per un impianto da 48 MW, destinato a sorgere presso la località di Montauto, è stato fermato. La motivazione è da ricercare nella salvaguardia di quello che viene definito ilnotturno più puro della zona, unico nel suo genere in tutta l'Italia peninsulare. Salvaguardia delnotturno È stato il celebre astrofisico Gianluca Masi a contestare con vigore l'opera, difendendo a più riprese l'importanza della zona. L'annuncio è contenuto nel decreto 23-2025, emanato il 27 gennaio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Speciale per il PNRR. Il verdetto negativo riguarda la compatibilità ambientale del progetto, sulla base di pareri avversi della Commissione Tecnica e della Giunta della Regione Toscana.