Ilfattoquotidiano.it - Mamma porta in braccio figlio disabile per cinque piani perché l’ascensore non è accessibile: “Ce lo vietano. Non possiamo permetterci la manutenzione”

Un caso che ha creato scalpore tanto che La Repubblica Milano ha acceso il faro sulla famiglia di Alia Bibi e suoEssa, che ha sei anni e soffre di una grave disabilità che non gli consente di essere autonomo né di spostarsi con le proprie gambe. La famiglia, originaria del Pakistan, vive al quinto piano, ma ad Alia è negato l’accesso alperre su ilnonnon funziona: “Manon abbiamo potuto pagare le spese di, quindi per noi è vietato. Condomini e amministratori ci ignorano”. Così ogni giorno Alia prende inile sale su per le scale.La famiglia abita in viale Monte Ceneri a Milano e ad ogni piano è segnalato con un cartello chepiù essere usato solo dai condomini che hanno pagato la. Una condizione difficile dal momento che la donna deve occuparsi di giorno e di notte per il sostentamento del, mentre il marito lavora come rider.