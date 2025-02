Anteprima24.it - Mal’Aria 2025: Avellino respira meglio, ma la sfida non è ancora vinta

Tempo di lettura: 3 minutiLegambientepresenta il rapporto “”, un’analisi dell’inquinamento atmosferico elaborata sulla base dei dati ARPAC 2024. I numeri evidenziano un trend incoraggiante nella qualità dell’aria: dal 2017 al 2024, il livello medio annuo è calato significativamente, passando da 42µg/m³ a 21 µg/m³. Questo risultato avvicina la città agli obiettivi europei di qualità dell’aria da raggiungere entro il 2030, pari a 20µg/m³. “Un miglioramento che fa ben sperare” dichiara il circolo Legambiente. “Questo trend positivo è il frutto di politiche ambientali più incisive e di una crescente sensibilizzazione nella cittadinanza. Si tratta di un progresso che può far sorridere, ma non possiamo abbassare la guardia. Ogni passo in avanti è un incentivo a fare di più, sia per raggiungere gli obiettivi europei sia per evitare pericolose inversioni di tendenza” sottolinea Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente