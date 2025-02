Ilrestodelcarlino.it - Madre e figlio morti nel camper. L’inchiesta finisce in archivio: "Non ci furono responsabilità"

Le nuove indagini chieste dai familiari delle vittime non avrebbero comunque potuto portare a elementi tali da evidenziarenell’accaduto.sulla tragedia delbruciato in via Ferraresi deve quindi finire in. A stabilirlo, dopo alcuni giorni di riserva, è stato il giudice per le indagini preliminari Andrea Migliorelli. Caso chiuso, dunque, e senzapenali per la morte di Mirella Graziosi e Stefano Cavalieri,di 88 e 61 anni trovati carbonizzati all’interno della sera del 6 febbraio del 2024. La decisione del gip arriva a seguito della richiesta di archiviazione del fascicolo da parte del pubblico ministero Ombretta Volta, istanza poi impugnata dai familiari delle vittime, assistiti dall’avvocato Alessandro Sulsenti.