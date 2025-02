Ilgiorno.it - Ma che bella Aurora

Ramazzotti aveva tutte le carte in regola per diventare un’odiosa figlia di papà (e mammà). Con due genitori come Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aveva, diciamolo, la strada spianata per essere una di quelle che guardano gli altri dall’alto (del loro essere famosi) al basso. E invece, com’è e come non è,è cresciuta come una donnafuori e dentro. L’intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli è solo l’ultima prova. Colpisce in particolare un passaggio: quello in cui parla del suo rapporto con il telefono e i social, spontaneo e non pianificato, ma soprattutto della scelta di non mostrare il figlio Cesare in volto. Una scelta incredibilmente controcorrente, in un mondo e in un ambiente, quello dei vip, che dello sharenting fa quasi una bandiera. Perché i bambini fanno tenerezza, la tenerezza si traduce in views, le views diventano sponsor.