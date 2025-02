Ilgiorno.it - M5 ed extracosti. Si muove la Regione

Sul prolungamento della metropolitana M5 sino a Monza si fa sul serio anche in. Il 10 febbraio le Commissioni Bilancio e Infrastrutture congiunte incontreranno per un’audizione il vicepresidente e assessore alle Finanze diMarco Alparone e l’assessora regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi. Al centro del dibattito i 400 milioni diper la realizzazione dell’opera (da aggiungersi al miliardo e 296 milioni già stanziati), per cui in Parlamento è stato già approvato un ordine del giorno con cui si è chiesto al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti una copertura di 300 milioni di euro da distribuire in 30 milioni all’anno dal 2027 al 2036 (a valere sulle risorse ancora disponibili del Fondo per investimenti). I restanti 100 milioni toccano ae ai Comuni coinvolti (Milano, Sesto, Cinisello e Monza), a cui bisogna provvedere.