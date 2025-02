Universalmovies.it - M3GAN 2.0 | Teaser trailer italiano e poster dal film

Leggi su Universalmovies.it

E’ partita ufficialmente la campagna promozionale legata all’uscita al cinema di2.0, sequel dell’horror di successo del 2022.A seguito del brevissimomostrato in occasione della cerimonia di premiazione dei Grammy Awards, la divisione nazionale della Universal Pictures ha diffuso ieri la versione italiana del video stesso, ile la sinossi ufficiale che recita:“è un prodigio dell’intelligenza artificiale: una bambola incredibilmente realistica, progettata per essere la migliore amica di un bambino e la più grande alleata di un genitore. Creata dalla brillante roboticista Gemma (Allison Williams, Get Out),è in grado di ascoltare, osservare e apprendere, diventando confidente, insegnante, compagna di giochi e custode del bambino a cui viene affidata.