M3gan 2 0 | il teaser trailer e il primo poster

2.0 è arrivato e promette di non far stare tranquillo nessuno. Ecco le prime immagini e il del sequel horror: cosa c'è da sapere su 2.0 Lei non è solo una bambola. È parte della famiglia. Dalle menti più geniali dell'horror – James Wan, creatore delle saghe Saw, Insidious e The Conjuring, e Blumhouse, i produttori di Halloween, The Black Phone e L'uomo invisibile – arriva un nuovo volto del terrore. è un prodigio dell'intelligenza artificiale: una bambola incredibilmente realistica, progettata per essere la migliore amica di un bambino e la più grande alleata di un genitore. Creata dalla brillante roboticista Gemma (Allison Williams, Get Out), è in grado di ascoltare, osservare e apprendere, diventando confidente, insegnante, compagna di giochi e custode del bambino a cui viene affidata.