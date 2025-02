M S Severino | 15 Mln di euro di finanziamento per l’efficientamento energetico della scuola di Sant’Angelo

Zon.it - M.S. Severino: 1,5 Mln di euro di finanziamento per l’efficientamento energetico della scuola di Sant’Angelo

Ladell’Infanzia e Primaria disi prepara a diventare un plesso ‘ad energia quasi zero’, ovvero un edificio ad altissima prestazione energetica in cui il fabbisogno molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia prodotta da fonti rinnovabiliLo sarà molto presto grazie alda 1 milione e mezzo diriconosciuto al Comune di Mercato S.così come conferma la nota di accoglimento, a firma del Direttore del GSE (Gestore Servizi Energetici) Gennaro Niglio, in riscontro alla richiesta di incentivi presentata dall’Ente guidato dal Sindaco Antonio Somma.UNA CITTÁ ECOSOSTENIBILELa linea d’intervento, che promuove e sviluppa la conversione degli immobili pubblici in edifici green rendendoli autosufficienti dal punto di vistaproduzione energetica e riducendo drasticamente i costi di consumo, va ad aggiungersi ad altre premialità già ricevute dall’Amministrazione Somma dal MASE (Ministero dell’Ambiente eSicurezza Energetica) per il miglioramento deldi altri plessi scolastici del territorio.