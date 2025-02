Ilfattoquotidiano.it - Lutto nel ciclismo inglese. Il 18enne Aidan Worden morto dopo uno scontro con un’auto in allenamento

nel, 18 anni, considerato un talento emergente, èunoconmobile in. Un decesso che ricorda ilvissuto dalitaliano per la morte della 19enne Sara Piffer. I soccorritori non hanno potuto fare niente altro che dichiarare il decesso sul posto a Darwen, nel Lancashire. Gli agenti intervenuti,i rilievi del caso, ha avviato gli accertamenti per determinare la dinamica del incidente e stabilire eventuali responsabilità.“Alle 10:28 di sabato 1 febbraio – si legge in una nota della polizia- siamo stati chiamati in seguito alla segnalazione di una collisione tra un ciclista esu Blacksnape Road, Hoddlesden, Darwen. Sono intervenuti i servizi di emergenza e, con grande tristezza, nonostante i loro sforzi, il ciclista, un ragazzo di 18 anni, è stato dichiarato deceduto sul posto”.