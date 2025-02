Lanotiziagiornale.it - L’Unione europea si riarma: Bruxelles apre a una maggiore flessibilità nel Patto Stabilità per le spese militari

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Davanti a un mondo sconvolto dalle guerre,sembra voler puntare a una politica di riarmo. A rilanciare questa linea è stata la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, al termine della discussione tra i leader al vertice Ue informale didi ieri quando si è detta pronta a dare “molta più” nella valutazione dei conti pubblici degli Stati membri riguardo alla spesa per la difesa, nel quadro del nuovodi.Von der Leyen, inoltre, ha lasciato socchiusa la porta anche per possibili nuove forme di “finanziamento europeo”, senza fornire più dettagli, riguardo a determinati progetti comuni di difesa considerati prioritari ed essenziali dagli Stati membri. “Se guardiamo ai tre livelli possibili per il finanziamento” dell’incremento della spesa per la difesa nell’Ue, “ci sono i bilanci nazionali, è la Bancaper gli investimenti e poi c’è il settore finanziario privato che possiamo usare.