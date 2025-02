Ilrestodelcarlino.it - L’Unahotels vuole il riscatto in Bcl. In Turchia bisogna blindare la difesa

Izmir che un tempo fu Smirne, distrutta dai Persiani e poi rifondata da Alessandro Magno nel 333 avanti Cristo, prima della conquista romana avvenuta duecento anni dopo: in questa città ricca di storia, affacciata sul mar Egeo, la Pallacanestro Reggiana cerca un prontonella seconda giornata della Basketball Champions League, dopo la sconfitta all’esordio contro la corazzata Tenerife. Si tratta di un match già molto importante, perché verosimilmente i biancorossi si giocheranno il passaggio del Girone K (si qualificano le prime due) proprio con i turchi del Petkimspor oppure con gli spagnoli del Manresa. Piazzare un blitz oggi (palla a due alle 18) darebbe poi l’opportunità ai ragazzi di Priftis di giocarsi le altre chance con 3 partite in casa delle 4 che mancano all’appello. Non sarà una passeggiata anche perché Reggio non avrà capitan Vitali – rimasto a casa precauzionalmente per un piccolo versamento allo psoas – e anche Winston non è al meglio dopo il colpo al fianco (con conseguente ematoma) ricevuto nel match alla Canarie che l’ha costretto al forfait con Cremona.