Lugo, in fase di completamento il nuovo autovelox sulla strada provinciale 35 'Puntiroli e Mensa'

-Conselice (Ravenna), 4 febbraio 2025. È inserita nell'elenco delle strade individuate dal Prefetto in cui è possibile installare strumenti di rilevazione della velocità in base all'infortunisticale e seguendo anche i criteri delle segnalazioni dei cittadini e dei sindaci. Stiamo parlando della35 “”, dove nel territorio comunale di(nei pressi di Santa Maria in Fabriago) e a poche centinaia di metri dal confine con quello di Conselice, è indi, da parte della provincia, l’installazione di unfisso. Tratto in cui il limite di velocità è pari a 70 chilometri orari. Il dispositivo, che funzionerà in modalità automatica senza necessità di pattuglie sul posto, sarà posizionato prima dell'incrocio con via Predola, in direzione di Conselice, al fine di indurre gli automobilisti a moderare la velocità prima dell'intersezione, in particolare per tutelare i veicoli che effettuano la svolta.