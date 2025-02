Padovaoggi.it - L'ufficio anagrafe si rinnova: servizi garantiti anche durante i lavori

Da giovedì 6 febbraio l'del Comune di Montegrotto Terme si rifà il look. Gli interventi di ristrutturazione, che si protrarranno per circa due settimane, non comporteranno alcun disagio per i cittadini: tutti icontinueranno infatti a essere erogati regolarmente in una.