L'Ue pubblica le nuove linee guida dell'AI Act. Ecco cosa prevedono

La Commissione europea hato leper l’attuazione dei divieti inseriti all’internoAct, la legge europea – nonché la più completa al mondo – per regolare l’intelligenza artificiale. Lo ha fatto nonostante le bordate che arrivano da Oltreoceano, lanciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tycoon ha messo in guardia l’alleato di lunga data, chiedendogli di rispettare le aziende americane.L’approccioAct, approvato nel 2023 ma parzialmente entrato in vigore lunedì, è basato sul rischio che gli strumenti tecnologici possono avere una volta messi sul mercato (ne parlavamo qui). La scala va dal rischio minimo o nullo fino a quello inaccettabile, passando per quello elevato e limitato. Più è alto, maggiori saranno le sanzioni a cui le società possono andare incontro.