L’Ue lancia la task force contro le fake news. E l’Italia?

La Commissione europea ha istituito una nuovadedicata alla comunicazione strategica e al contrasto della manipolazione delle informazioni (chiamata anche disinformazione), che ha iniziato i suoi lavori il 1° febbraio 2025. La, spiega l’esecutivo comunicato in una nota, dipende dalla Direzione generale della comunicazione.L’attivitàIl team di esperti si baserà sul lavoro svolto negli ultimi anni per contrastare la manipolazione delle informazioni online e rafforzare la resilienza e la preparazione della società, in linea con gli orientamenti politici della presidente Ursula von der Leyen per questo mandato. Lasi concentrerà sulla creazione di una consapevolezza situazionale sulla manipolazione delle informazioni attraverso il monitoraggio, l’individuazione e l’analisi delle informazioni open-source, e garantirà il coordinamento politico generale e la coerenza degli sforzi per contrastare la manipolazione delle informazioni (tema al centro della prima puntata della seconda stagione del podcast Rome Foreign Policy Club realizzato da Formiche.