L'Ue apre a più flessibilità nel Patto Stabilità per spesa difesa

Una chiara apertura a “molta più” nella valutazione dei conti pubblici degli Stati membri riguardo allaper la, nel quadro del nuovodi, è venuta stasera dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, come conclusione della discussione tra i leader al vertice Ue informale di Bruxelles. Von der Leyen, inoltre, ha lasciato socchiusa la porta anche per possibili nuove forme di “finanziamento europeo”, senza fornire più dettagli, riguardo a determinati progetti comuni diconsiderati prioritari ed essenziali dagli Stati membri.“Se guardiamo ai tre livelli possibili per il finanziamento” dell’incremento dellaper lanel, “ci sono i bilanci nazionali, la Banca europea per gli investimenti e poi c’è il settore finanziario privato che possiamo usare.