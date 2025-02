Sport.quotidiano.net - Lucchese - Gli ultimi colpi della rivoluzione. Ecco Galli, Diawara, Joao Da Silva e Badje

Ieri, a mezzanotte, si è chiusa la sessione invernale del mercato, con lamolto attiva. Uno degli" è stato l’ingaggio del ventenne centravanti belga, nato nella Guinea, Sekou, il cui cartellino è di proprietà dell’Udinese. Il poderoso attaccante centrale (un metro e 87 centimetri di altezza) è arrivato a Udine nel 2023, proveniente dal Borains, dopo essersi messo in mostra nella squadra del Genk, in Belgio, dove ha indossato le maglie delle varie nazionali: dalla Under 15 fino alla Under 20. Ha un contratto con i friulani fino al giugno 2027. Allaarriva ovviamente in prestito "s". Rinforzo anche per il centrocampo. Dal Lè arrivato, a titolo definitivo, Giorgio, ventottenne di Como, che è stato compagno di squadra del portiere Melgrati nella stagione 2022-2023, quando la squadra lombarda conquistò la serie "B".