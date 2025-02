Vicenzatoday.it - LR Vicenza: formazione per le società gemelle

Leggi su Vicenzatoday.it

In casacontinua laper lebiancorosse. Sabato scorso gli allenatori di tali formazioni hanno partecipato al corso, pensato per approfondire le conoscenze e migliorare le competenze in ambito tecnico, tattico e psicologico con il supporto diretto dei capi area.