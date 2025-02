Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 4 febbraio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – martedì 4– con la soap turca, Get. Nellaodierna, mentre Zumrut e Menekse stressano il quartiere con regolamenti rigidi ed eccessi di privazioni, inseguendo il premio del “quartiere esemplare”, Ozan ottiene il test del DNA del bambino che porta in grembo Cagla. Il test risulta positivo: Ozan è il padre. Ma si tratta di un falso: Mert, per soldi, ha trovato il modo di falsificare il referto. Ecco ilcon il sessantesimo episodio.