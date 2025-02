Internews24.com - Lotta Scudetto, Nicolini non ha dubbi: «Inter resta la favorita, però il Napoli ha questo vantaggio…»

di Redazionenon ha: «lailhavantaggio.» Le parole dell’ex vice allenatore e dirigente dello Shakhtar Donetskvistato in esclusiva dai colleghi di JuventusNews24, Carlo, ex vice allenatore e dirigente dello Shakhtar Donetsk, ha parlato cosi:Allargando il discorso alla, secondo lei chi lo vincecampionato?«Abbiamo visto che le prime tre ieri hanno pareggiato, ma è un discorso chiuso tra loro perchè, per motivi vari, Milan e Juventus sono rimaste staccate, tagliate fuori subito. Non credo poi che la Lazio e le altre possano rientrare. Ilnon ha le coppe da giocare e ha un vantaggio, l’ha una rosa molto ampia e credo resti laper la vittoria finale, mentre l’Atalanta ha in queste due o tre giornate la possibilità di rientrare un attimo in corsa, perchè le altre hanno un calendario un po’ più difficile.