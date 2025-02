Lotta all’evasione un nuovo record | recuperati 327 miliardi Osnato | Il fisco amico non è fesso

Secoloditalia.it - Lotta all’evasione, un nuovo record: recuperati 32,7 miliardi. Osnato: «Il fisco amico non è fesso»

Leggi su Secoloditalia.it

Il risultato del 2023 era già stato di per sé un: 31di incassi dalla, una cifra mai raggiunta prima. Nel 2024 anche quelè stato battuto: ialle casse dello Stato sono stati 32,7. L’annuncio è stato dato dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, a margine di un convegno alla Camera. «Si sta facendo unain stretto coordinamento tra gli indirizzi che vengono dati dal governo e l’azione dell’Agenzia delle Entrate», ha spiegato Leo.: «non significa»«Ancora una volta i dati dimostrano che abbiamo sempre avuto ragione», ha commentato il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco, ricordando che «ci avevano accusato di “strizzare l’occhio agli evasori”, di non condividere l’obiettivo di recuperare le risorse sottratte all’Erario, di preferire un’impostazione demagogica per racimolare consenso.