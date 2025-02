Secoloditalia.it - L’Osteria dell’Orologio – Fiumicino

Via della Torre Clementina, 114 – 00054Telefono: 06/6505251Sito Internet: www.osteriadellorologio.netTipologia: pescePrezzi: antipasti 20/24€, primi 18/24€, secondi 26/34€, dolci 10/12€Chiusura: Lunedì. A pranzo Martedì e MercoledìOFFERTAÈ ormai a tutti gli effetti un’insegna gourmand questa (non) osteria diche abbiamo visto crescere di anno in anno. Protagonista indiscusso è il mare, tanto che se qualche commensale gradisce preparazioni di terra deve avvertire all’atto della prenotazione in modo che la cucina si possa attrezzare. Confermiamo, pertanto, l’ottimo voto della passata edizione che, per quasi tutti i piatti, può risultare eccessivamente parco, ma una cottura sbagliata di un secondo e alcune imprecisioni nel servizio ci inducono prudenza.