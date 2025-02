Bollicinevip.com - Lorenzo Spolverato strigliato da Signorini: “Ti comporti da bullo, diventi aggressivo”

Leggi su Bollicinevip.com

Alfonsoin diretta critica l’atteggiamento di, come ha reagito luial Grande Fratello?la bacchetta, lui fa mea culpaÈ sempre stato caratterizzato da molti alti e bassi al Grande Fratello il rapporto trae Shaila Gatta e negli ultimi giorni si sono ritrovati ad affrontare nuovi momenti di crisi.Ieri sera durante la diretta Alfonsoha chiesto loro di recarsi nel giardino del tugurio per parlare della loro relazione. La gieffina ha ammesso che è diventato difficile ultimamente sopportare il fidanzato, lui ha ammesso: “Nell’ultimo periodo ci siamo un po’ persi. Ci sono stati giorni difficili, delle dinamiche e dei conti con me stesso. Io quindi mi chiudo e il cervello inizia a frullare talmente tanto che ho perso di vista il bello e mi sono fatto trasportare dal negativo“.