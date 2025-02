Ilfattoquotidiano.it - L’odio è un circolo vizioso che ti fa ammalare: così ho iniziato a capire che non mi era utile

Quando mia madre fu rapita, torturata e stuprata dentro di me esplosero odio e rabbia.Sono due emozioni veramente potenti, capaci di scatenare una tempesta chimica nel nostro corpo innalzando la produzione di cortisolo, norepinefrina e altre “anfetamine naturali”. Queste sostanze sono molto utili in caso di pericolo perché potenziano le nostre forze. Preparano corpo e mente alla lotta o alla fuga.Il battito cardiaco accelera, i muscoli diventano più forti, i riflessi più veloci, la mente maggiormente concentrata sulla fonte del pericolo, siamo anche capaci di incassare meglio i colpi e resistere al dolore.Queste reazioni sono state elaborate in milioni di anni e hanno permesso ai nostri antenati di affrontare i pericoli e combattere le belve o fuggire con il massimo di efficienza.Ma gli animali, passato il pericolo, ritornano a uno stato di quiete, noi invece siamo in grado di nutrire odio e rabbia per anni e continuare quindi a vivere uno stato fisiologico di allarme.