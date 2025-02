Liberoquotidiano.it - "Lo Voi? L'inchiesta non è automatica. E su Almasri...": Minniti, lezione epica alla sinistra

Le opposizioni sostengono che Giorgia Meloni è stata ricattata nel casoLibia con l'arma dei migranti: "Non si può utilizzare questo tema. La questione è più generale. La Libia è strategica". Avendo sperimentato il contesto sulla propria pelle di ministro dem nel 2017, Marcotende a contestualizzare. Osteggiato dal suo stesso partito per l'intesa con guardacoste e capi tribù libici, che pure evitò all'Italia uno tsunami di sbarchi, ha chiuso con la politica ("Da non pentito") e presiede la fondazione Med-Or, relazioni internazionali al top, "un ponte di soft power - così la definisce parlando col Corriere della Sera - in un mondo dove sembra prevalere l'hard power". L'ex ministro osserva che "la Libia era ed è una questione di interesse nazionale al suo livello più alto: la sicurezza nazionale, cioè l'incolumità anche fisica di ogni cittadino.