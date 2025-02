Amica.it - Lo spirito femminista dei capelli medi e ricci

Leggi su Amica.it

Ogni movimento, ogni passo, ogni mano passata tra le sue ciocche, cambia la sua forma. Ma non cambia il suo modo di essere. Sopra le righe, profondamente affascinante e magnetico. Perché taglioe mossi, protagonista delle tendenze2025 non ha niente di prevedibile.Lo amano gli spiriti liberi, che si servono di lui per manifestare tutta la loro grinta ed energia. Una carica vitale che si trasmette anche aiche compongono questo hairlook, amato in passerella come dentro differenti serie tv. Da indossare, solo se si hannomossi di natura. Scopriamolo meglio.Taglie mossi: loSi affaccia dirompente, tra le tendenze2025, il taglio