Lo sfruttamento nelle campagne | Stretta sugli alloggi e mediazione Le nostre armi contro i caporali

Il presidente della Regione Michele de Pascale era stato chiaro: non è ammissibile che in una terra come l’Emilia-Romagna, che ha fatto delle lotte bracciantili e all’illegalità una bandiera, torni il caporalato. E non è stato ad aspettare gli eventi. Giovedì ha inaugurato a Portomaggiore (una delle zona più colpite dal fenomeno del caporalato) lo sportello lavoro: il centro per l’impiego torna così dopo molti anni. Al suo fianco c’era il prefetto Massimo Marchesiello, gli assessori regionali all’Agricoltura Alessio Mammi e al Lavoro Giovanni Paglia, i vertici di Inps e Agenzia per il lavoro. Sindaco Dario Bernardi, cosa avete fatto per porre un freno al fenomeno inquietante del caporalato? "Da quando ci siamo insediati abbiamo avuto come priorità la lotta al caporalato e allodel lavoro agricolo, perché conosciamo l’impatto negativo che ha sul tessuto sociale del paese, con situazioni di appartamenti che ospitano lavoratori stranieri in condizioni precarie e sovraffollate, conflitti di vicinato e degrado.