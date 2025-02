Lo psichiatra Morelli | Mai dare psicofarmaci ai pazienti Negli italiani rancore invidia violenza cattiveria ma il peggio sono ansia e depressione

Leggi su Open.online

Raffaelee psicoterapeuta, ha 76 anni e da 45 dirige l’istituto Riza e la rivista Riza Psicosomatica. Oggi incontra «in media 4-5al giorno, non tutti i giorni; per la psicoterapia di gruppo 22 a settimana; per quella online da 200 a 300 una volta al mese». E dice che il disagio più frequente è «l’. Tentativo dell’inconscio di portarti a un sapere superiore che non vedi, energia vitale che irrompe». Ma ai suoinon prescrive: «Non lo faccio da 40 anni. E non domando mai al paziente di parlarmi del suo passato. Preferisco chiedergli un ricordo felice dell’infanzia: soffriamo perché ci siamo distaccati da quel bimbo. Se stai male, non fare nulla: accogli il male», dice in un’intervista al Corriere della Sera.I libri dello psicoterapeutaSecondo«se vai da uno psicoterapeuta e sulla sua scrivania non trovi testi che parlino dei cinesi, dei taoisti, dei saggi greci e romani, fuggi: significa che vuole curarti con il pensiero moderno.