Sport.quotidiano.net - Lnd Emilia Romagna. Figc, Fantazzini eletto consigliere nazionale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Giornata storica per il calcio dell’. Ieri a Roma, in occasione dell’assemblea elettiva che ha portato al terzo mandato del presidente Gabriele Gravina, l’avvocato Giacomo, vicepresidente vicario del CrerLnd, è statocomefederale. La delegazione del Crer presente è stata composta dal presidente Alberici, dal vicepresidente, dai delegati assembleari Iacopo Annese, Daniele Bandini, Lorenzo Bongiovanni, Andrea Boni, Mario Fantini, Fausto Franchini e Massimiliano Rolandi e dal segretario Sara Bottarelli.ha assunto il ruolo difederaleper la Lnd in rappresentanza dell’area centro. Con lui sono stati eletti Ilaria Bazzerla, Daniele Ortolano (parte), Sergio Pedrazzini (area nord) e Giuliana Tambaro (area sud).