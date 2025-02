Oasport.it - LIVE Sonego-Rune, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: dilaga Alcaraz nel 3°, a breve giocatori in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:20gioca questo torneo da numero 34 del mondo virtuale, di una posizione dietro a Matteo Berrettini. Danese avanti 2-0 nei precedenti.22:17 Tra pochi minuti inLorenzo, dopo la clamorosa cavalcata australiana, contro il danese Holger.22:14b. Van de Zandschulp 7-6(3), 3-6, 6-1!22:11 Serve sul 5-1, sensazione che non manchi molto.21:34 Stavolta ce la fa, avanti 5-3, a chiudere il set Botic! Siamo al terzo!20:45 Carlosrimonta da 3-5 e vince il primo set per 7-6(3). Poi l’azzurro!20:32 Van de Zandschulp esono sul 5-5 dopo 60? di gioco. Poi tocca a!12:00 Lehecka e Popyrin sono insul 5-5. Poi il programma diurno aprevede De Minaur-Goffin e Rublev-Zhang. In serata!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’attesissimo match di primo turno dell’ATP 500 ditra Lorenzo(ITA) e Holger(DEN).