Oasport.it - LIVE Sonego-Rune 1-0, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: iniziato l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Servizio e volèe comoda!!A-40 Non risponde di rovescio.40-40 Servizio e dritto al volo!!!40-A Largo il cross definitivo di dritto dell’azzurro. Palla break.40-40 Sulla riga il passante di dritto di.40-30 Servizio e dritto largo di poco.40-15 Servizio vincente!30-15 Servizio e dritto!!15-15 Incredibile rovescio diagonale vincente del danese.15-0 Lungo il rovescio di.Lorenzoal servizio22:30 Danese che avevamo lasciato a Melbourne, a dare gran filo da torcere a Sinner in ottavi.Giocatori in campo22:20gioca questo torneo da numero 34 del mondo virtuale, di una posizione dietro a Matteo Berrettini. Danese avanti 2-0 nei precedenti.22:17 Tra pochi minuti in campo Lorenzo, dopo la clamorosa cavalcata australiana, contro il danese Holger