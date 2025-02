Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova a squadre Mondiali 2025 in DIRETTA: TRIPUDIO AZZURRO! Della Mea, Collomb, Vinatzer e Della Vite campioni del mondooooooooo!!!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACAVITTORIA DELL’ITALIAIL MEDAGLIERE DEILADI DISCESA FEMMINILE ALLE 10.3017.53: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per le prove delle gare veloci. Buona serata!17.50: Una medaglia, questa, che contribuirà a caricare tutto l’ambiente! Questa mattina è iniziata l’avventura delle velociste, domani quella dei velocisti e sicuframente il morale degli azzurri sarà alle stelle! Un oro c’è già e speriamo non sia l’unico!17.48: Si sblocca subito il medagliere del Mondiale per l’Italia! E con un oro fantastico, inatteso che potrebbe svoltare la carriera dei quattro atleti al via quest’oggi. Argento per la Svizzera che potrebbe aver conquistato la prima di una lunga serie di medaglie e bronzo per la Svezia17.