LIVE Sci alpino Prova a squadre Mondiali 2025 in DIRETTA | duello Austria-Svizzera l’Italia sogna una medaglia

Buongiorno e benvenuti alla prova a squadre maschile e femminile dei Mondiali di sci a Saalbach. Ogni sfida sarà disputata su 4 manche di slalom parallelo, 2 tra uomini e 2 tra donne. Il vincitore di ogni manche porta alla sua squadra 1 punto e nel caso di parità tra gli sciatori entrambe le squadre prendono 1 punto; in caso di caduta di entrambi gli atleti, vince chi ha percorso più tracciato regolarmente. In caso di parità alla fine delle 4 manche, passa la squadra che tra le due ha il minor tempo combinato, calcolato nella somma tra la migliore manche maschile e la migliore manche femminile. In caso di nuova parità, passa la squadra che ha fatto segnare la manche più veloce.