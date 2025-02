Oasport.it - LIVE Finlandia-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: tra poco il via del match!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.37 Buonasera e benvenuti alla sfida travalevole per la seconda giornata dia 5 del 2026.Buongiorno e benvenuti allatestuale dia 5 2026,già con le spalle al muro. Ancora qualche ora e sarà il turno della sfida tra. Gli Azzurri affronteranno a Helsinki il secondodellea Futsal EURO 2026. Dopo la prima giornata la classifica dice3,e Bielorussia 1 (a seguito del pari per 2-2 del primo) e Malta a 0. Proprio i finlandesi, infatti, hanno debuttato con un netto 5-0 sui maltesi, preparandosi allo scontro diretto con l’da leader della classifica. Gli Azzurri di Samperi hanno bisogno di ottenere punti fuori casa, dopo il pareggio maturato a Catania.