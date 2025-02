Oasport.it - LIVE Finlandia-Italia 0-2, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: raddoppia Pulvirenti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.11 Portiere in attacco per la.5.05 Gooooooooooooool,dopo una bella azione corale,0-2.5.50 Motta spreca davanti al portiere, occasione enorme per l’.6.29 Barichello dalla lunga distanza non trova la porta.07.15 Assedio totale della, Kangas in mischia sfiora la rete.08.13 Kangas spaventa gli azzurri con un palo dalla distanza.09.00 Timeout per l’che soffre la spinta della.11.06 Musumeci sta svolgendo il ruolo di regista a tutto campo dell’.12.26 Parata strepitosa di Bellobuono con il piede.13.05 Errore di Barichello, riparte la.14.30 Conclusione di Motta che sfiora il secondo palo.15.36 Schiochet non trova il gol da buona posizione.16.40 Barichello murato al momento del tiro.