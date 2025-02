Oasport.it - LIVE Finlandia-Italia 0-2, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: Motta e Pulvirenti firmano le reti della vittoria!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.46 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo!19.45che vince contro lae la sorpassa in classifica, buona prestazione degli azzurri chelagrazie alledi.Finisce la partita,0-2.per gli azzurri.1.04 Respinta provvidenziale di Musumeci.1.20 Ultimo minuto di assalto per la.2.42 Soffre l’in questo finale di partita.4.11 Portiere in attacco per la.5.05 Gooooooooooooool,raddoppia dopo una bella azione corale,0-2.5.50spreca davanti al portiere, occasione enorme per l’.6.29 Barichello dalla lunga distanza non trova la porta.07.15 Assedio totale, Kangas in mischia sfiora la rete.