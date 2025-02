Oasport.it - LIVE Finlandia-Italia 0-0, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: Musumeci sfiora il gol!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.07 Pirttijoki si libera per il tiro, respinta di Bellobuono.13.10che non riesce ad arrivare al tiro.14.17 Punizione di Kunnas che finisce sugli spalti.15.08 Sinistro di Barichello, deviazione che fa finire il pallone fuori.15.55 Liberti non riesce a dare forza al tiro.16.27con il sinistro trova solo l’esterno della rete.17.07 Assedio totale della, tre parate in rapida successione di Bellobuono.18.00che prova a sfruttare la superiorità numerica.18.42 Punizione di Lintula che finisce alta.18.44 Cartellino rosso per Pietrangelo, pallone respinto con la palla da fuori area.19.29 Sinistro di Motta dalla distanza, respinge il portiere finlandese.Inizia la partita!18.00 Inni nazionali in corso, tutto pronto per l’inizio del match.