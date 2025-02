Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: palla a due al SAP Garden, Mannion in quintetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:43 Questi gli Starting five scelta dai due coach: Weiler-Babb Edwards Da Silva Lucic Voigtmann ();Bolmaro LeDay Shields Gillespie ()20:40 E’ il momento della presentazione dei due roster!20:37 Le due squadre sono già sul parquet del SAPcompletamente esaurito in ogni ordine di posto per il riscaldamento, con laa due che verrà alzata tra circa dieci minuti.20:34 Coach Ettore Messina ritrova Flaccadori, Diop e Ricci ma dovrà fare ancora a meno di Nikola Mirotic e di Josh Nebo, con Zach LeDay che proverà a trascinare ancora una volta i compagni dopo i 33 punti messi a segno contro il Panathinaikos Atene. L’allenatore siciliano ha presentato così, attraverso il sito della società milanese, la sfida che attende i suoi ragazzi: “Ovviamente, è una partita molto importante come d’altronde d’ora in avanti lo sarà ognuna delle dieci gare che ci restano da giocare e decideranno il destino di tutte le squadre.