Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 78-60, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: tracollo milanese nel quarto conclusivo, bavaresi in fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA87-70 Arresto e tiro di Giffey: a bersaglio!85-70 Chiuso il gioco da tre punti.85-69 Armoni Brooks segna e subisce fallo!85-67 TONUT DA TRE.85-64 Giffey inarrestabile: altro canestro, +21!83-64 Contropiede di Andreas Obst.81-64 Piazzato di Diego Flaccadori.81-62 2/2 per Shavon Shields per cercare di limitare i danni.81-60 Niels Giffey è micidiale dall’arco: bomba, 12 punti per lui e +21!78-60 Dentro il libero di Obst.Fallo tecnico per Nico Mannion.77-60 Johannes Voigtmann da due.75-60 SHAVON SHIELDS! TRIPLA DI ORGOGLIO.75-57 Tap-in di Brankovic: i padroni di casa volano a +18,non riesce a contenere l’offensiva bavarese.73-57 Andreas Obst ancora perfetto da tre: bomba e +16! Time-out Messina.70-57 2/2 anche per Zach LeDay a cronometro fermo, aggiornando il bottino personale a quota 17 punti.