Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 55-43, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Edwards e Lucic portano i bavaresi a +11, meneghini in difficoltà

64-53 2/2 per Nenad Dimitrijevic in lunetta per il -11con meno di un minuto da giocare nel terzo quarto!64-51 Ci pensa Andreas Obst a suonare la carica con tre punti!61-51 Armoni Brooks dalla media: l'rosicchia un altro paio di punti, -10!61-49 Backdoor perfetto di Stefano Tonut:non vuole alzare bandiera bianca!61-47 2/2 per Johannes Voigtmann in lunetta: ancora +14.59-47 Risponde subito Dimitrijevic per.59-45 Carsenancora a bersaglio.57-45 'Neno' Dimitrijevic interrompe il digiuno offensivo dell'!57-43 2/2 per Vladimirin lunetta: 16 punti per il serbo e +14!55-43 Tripla micidiale di Carsen: sfondata la doppia cifra di margine,in confusione!52-43 2/2 per Vladimira cronometro fermo: massimo vantaggio bavarese a +9!50-43 Tripla dall'angolo di Johannes Voigtmann dopo una palla persa sanguinosa: +8!47-43 Zach LeDay risponde colpo su colpo! 15 punti per il texano, -4