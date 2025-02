Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 37-36, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Mannion e Shields sugli scudi, meneghini a -1 all’intervallo lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude anche il secondo quarto:ilrimane avanti di un solo punto sull’(37-36)!37-36 RISPONDE SUBITOCON LA STESSA MONETA: TRIPLA, -1!37-33 Nick Weiler-Babb brucia la retina dall’arco: esplode il SAP Garden!34-33 Tap-in di Vladimir Lucic per il contro-sorpasso!32-33 NICO! ACCELERATA E SORPASSO EA7 EMPORIO ARMANI, ALTRO TIME-OUT HERBERT.32-31 Zach LeDay vira perfettamente ed appoggia: -1!32-29 2/2 per Nicoa cronometro fermo: l’ristabilisce il -3 con meno di tre minuti da giocare in questo secondo quarto!32-27 Johannes Voigtmann segna col fallo e chiude il 2+1:a +5!29-27 Nicoaccelera e tiene l’in scia!29-25 Giffey inarrestabile da tre: bomba e +4!26-25 Shavonda due:non molla, -1!26-23 Niels Giffey mette la tripla del sorpasso!23-23 Ancora Da Silva per il canestro che vale il pareggio!21-23 Tap-in di Da Silva per accorciare a -2!19-23 Zach LeDay dal pitturato: l’va a +4!19-21 1/2 per Brankovic a cronometro fermo.