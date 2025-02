Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 17-16, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: bavaresi avanti di un solo punto alla prima sirena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-21 1/2 per Brankovic a cronometro fermo.18-21 ZACH LEDAY! UNO-DUE, TIME-OUT CHIAMATO DA HERBERT.18-19 ARMONI BROOKS! LA TRIPLA DEL SORPASSO, 8 PUNTI PER LUI.18-16 Unlibero segnato da Niels Giffey.Inizia la seconda frazione al SAP Garden!Si chiude il primo quarto: dopo 10?17-16 sull’!17-16 Taglio perfetto di Armoni Brooks:rimane in scia, -1!17-14 2/2 per Elias Harris in lunetta per il +3.15-14 ARMONI BROOKS! BOMBAAAAAAAAA15-11 2/2 per Niels Giffey in lunetta: +4!13-11 PIPPOOOO RICCIIII!! TRIPLAAAAAAAAAAA13-8 Tripla di Vladimir Lucic: cinque punti per il capitano dei tedeschi rientrato recentemente dopo il lungo stop!10-8 Leandro Bolmaro attacca il ferro e riportaa -2.