Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2025 in DIRETTA: Weir domina la gara, Fabbri si ferma a 20.65. Inizia la stagione di Furlani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 Meindlschmid salta in 7.67, Balde in 7.84.18.01 Questa la start list degli 800 metri femminili:1-1 Angelika SARNA POL 2:02.46 451-2 Soukaina HAJJI MAR 2:08.22 712-1 Valentina ROSAMILIA SUI 2:01.98 2:02.13 532-2 Kimberley FICENEC CZE 2:05.14 2:06.09 873-1 Eveliina MÄÄTTÄNEN FIN 2:01.55 2:01.55 243-2 Alica SCHMIDT GER 2:05.57 2:05.574 Gabriela GAJANOVÁ SVK 2:01.70 145 Noélie YARIGO ETH 1:58.48 176-1 Rachel PELLAUD SUI 2:02.27 2:05.20 326-2 Bianka KÉRI (PACE) HUN 2:01.95 2:04.9318.00 Isaac Grimes non prenderà parte alladi salto in lungo. Saranno solamente 7 gli atleti al via di questa prova.17.59 Tina Sutej supera 4.70 al secondo tentativo nonostante abbia sfiorato l’asticella in fase di ricaduta. Vedremo se la slovena si fermerà o andrà alla caccia del primato stagionale17.